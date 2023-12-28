ФСБ готовит информационную операцию против Украины: ГБР намекает на причастность Дубинского

В Госбюро расследований заявляют, что российские спецслужбы готовят против украинского ведомства масштабную медийную атаку. Вероятно, к этому планирует приложить руку нардеп Дубинский, подозреваемый в госизмене.

Собственно, в четверг, 28 декабря, об этом стало известно. Пресс-служба ГБР не отмечает имя Александра Дубинского в извещении из-за презумпции невиновности. Однако то, что речь идет о нем, понятно из контекста сообщения.

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Кто хочет дискредитировать Украину

Не один нардеп Дубинский, подозреваемый в государственной измене, вместе со спецслужбами Кремля может готовить эту спецоперацию. Речь идет о целой преступной организации, которая хочет подорвать авторитет ГБР и правоохранительной системы Украины.

По заданию спецслужб России они планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении их, рассказывать о якобы политических преследованиях,

– пишут в Госбюро расследований.

Через сомнительные источники в СМИ Москва планирует распространять ложную и искаженную информацию для нивелирования фактов, которые уже доказало следствие, и добытых доказательств.

Именно ГБР и Службе безопасности Украины удалось разоблачить эту преступную организацию в ноябре 2023 года. В ее состав входили:

экс-нардеп (вероятно, Андрей Деркач);

действующий народный депутат (очевидно, Дубинский);

помощник одного избранников (вероятно, Игорь Колесников);

бывший прокурор (вероятно, Константин Кулик).

По указанию российских спецслужб они дискредитировали имидж Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Народному депутату уже было объявлено подозрение по этому факту. Также объявлено подозрение его коллеге, которого уже лишили мандата, и другим фигурантам этого дела.

В эфире телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что в этом случае следователи сработали на опережение. Она добавила, что ведомство не имеет законного права называть фамилии подозреваемых, если они не приобрели резонансный характер или если подозреваемый сам обсуждает те или иные темы.

Но я думаю, что вы прекрасно поняли, о ком говорится. Речь идет о народном депутате, который совсем недавно по решению суда находится в СИЗО, который также замечал, что над ним там издевались, и фигурантом в трех уголовных производствах, которые расследуют в ГБР. Одно из них касается государственной измены,

– объяснила Сапьян.

Она также добавила, что у ГБР есть инструменты, чтобы отслеживать, с кем разговаривает или переписывается подозреваемый. Именно поэтому в этом случае ведомство сработало на опережение и призвало доверять только проверенной информации.

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