Кремль продолжает информационную операцию, чтобы скрыть влияние войны на экономику России, – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что Кремль продолжает свою информационную кампанию, чтобы скрыть степень негативного влияния войны России против Украины на экономику самой России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Информационная кампания Кремля

Кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны России против Украины на российскую экономику,

– говорится в отчете Института изучения войны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился 7 февраля с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики.

В ISW пишут, что Мишустин заявил, что ВВП России вырос в 2024 году на 4,1% преимущественно благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности – вероятно, имея в виду наращивание Россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Мишустин утверждал, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности России сделали машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение и производство компьютерного и электронного оборудования.

Также он заявил, что инфляция в России достигла 9,52% в 2024 году, а Путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составляла уже 9,9%.

"Однако реальная инфляция в России значительно выше, чем официальная статистика, которую Кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают на то, что уровень инфляции в России ближе к 20 процентам)", – говорится в отчете.

Мишустин подчеркнул низкий уровень безработицы в России в 2024 году – 2,5 процента, но лишь кратко признал значительный дефицит рабочей силы в России, который является причиной низкого уровня безработицы в России.

Он отметил, что экономический рост России может быть менее значительным в 2025 году, поскольку очень важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост. "...вероятно, это сигнал для подготовки российского населения к экономическим трудностям в 2025 году. Мишустин и Путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления. Мишустин утверждал, что топливно-энергетический комплекс России адаптируется и находит новые рынки сбыта", – пишут аналитики.

Также Мишустин утверждал, что российская экономика "успешно справилась" с "беспрецедентным санкционным давлением" в последние годы, и что антироссийские санкции наносят больший вред странам, которые их ввели, чем санкции наносят вред России. Путин также пытался представить российскую экономику как более сильную и такую, растущую быстрее, чем экономики стран Запада.

"Мишустин и Путин, в частности, не упомянули о том, что российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года, или о том, как Россия использовала средства из Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных усилий в течение последних трех лет. Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния может иссякнуть к осени 2025 года", – говорится в отчете Института изучения войны.