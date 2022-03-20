Информационная операция, – МВД о принудительной депортации мариупольцев и выдаче "бумажки"

Российские боевики выдают принудительно депортированным мариупольцам "бумажку" о запрете выезда. Оккупанты работают ради телевизионной картинки.

Так Россия проводит очередную информационную операцию. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Очевидно, что это какая-то информационная операция, которую они сейчас начинают и будут играть в течение следующей как минимум недели", – подчеркнул он.

Напомним, что оккупанты начали выдавать депортированным в Россию мариупольцам "бумажку" о запрете выезда на 2 года. Также там указано якобы место трудоустройства.

"Охота на ведьм"

По словам Денисенко, Украина 100-процентно опережает Россию на шаг в информационной войне.

Один из основных моментов, который мы достигли в информационной войне, это то, что у них началась "охота на ведьм",

– сказал Денисенко.

Он пояснил, что речь идет о задержании руководителя службы оперативной информации и международных связей Сергея Беседы, замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова и др.

Также в СМИ ходят слухи о замене гендиректора "Первого" Константина Эрнста. Это показывает тревожность, которая царит внутри коллективов и вообще общества.

На информационном пространстве надо повоевать, – Денисенко

"Их деморализация – один из важных моментов. В этом вопросе мы их опережаем, но до победы нужно еще повоевать – на информационном фронте также", – добавил Денисенко.

Денисенко о принудительной депортации мариупольцев: смотрите видео