Информационное алиби, – в ОВА отреагировали на фейк о "военной базе" на киностудии в Одессе

Представительница МИД России Мария Захарова издала очередной фейк о том, что якобы Одесскую киностудию сейчас используют как "военную базу". Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук уже отреагировал на такую выдумку от представительницы дипведомства страны-агрессорки.

Сергей Братчук подчеркнул, что такие заявления российского МИДа – информационное алиби для предстоящей атаки. Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА заявил в эфире общенационального телемарафона.

Интересно Россияне распространяют фейки о размещении подразделений ВСУ в Одессе.

Братчук отреагировал на выдумки Захаровой

Спикер ОВА подтвердил, что на Одесской киностудии действительно военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используют во время съемок. Однако Сергей Братчук отметил, что на студии будет пополнение – трофейная техника российских кафиров, чтобы снимать фильмы о победе Украины.

Братчук отметил, что такие выдумки для россиян – информационное алиби, которое они хотят обеспечить, планируя атаку.

Мы видим, что россияне действуют по методичке: анонсируют событие, причем оно за уши привлечено к военным делам. Речь идет о больницах, одесских школах, и не только одесских, киностудиях, как сейчас. Это называется "информационное алиби", которое они себе создают, чтобы затем нанести ракетный удар,

– подчеркнул Братчук.

Поэтому пресс-секретарь ОВА подчеркнул, что такие заявления следует принимать во внимание и надеяться на наши Вооруженные Силы.

Как отреагировали на киностудии

Как сообщает издание " УНИАН ", в Одесской киностудии возмущены информационным вбросом о якобы "военной базе". Директор киностудии Андрей Осипов также отметил, что единственная военная техника на студии – раритетный автомобиль.

Осипов подчеркнул, что, несмотря на войну, киностудия продолжает свою работу и снимает фильмы. Часть персонала работает дистанционно.

В непростых условиях войны на Одесской киностудии продолжается кинопроцесс. В целях безопасности большинство сотрудников работают удаленно. Съемочный процесс происходит на разных локациях города и области,

– отметил Осипов.

Вражеские телеграмм-каналы распространяют информацию о том, что якобы жители близлежащих домов "покидают свои дома через военную технику на киностудии". Однако Осипов подчеркнул, что это все – фейк.

Интересно – возведение Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 19 мая: смотрите видео