Журналист в подкасте "(не) Безопасная страна" заметил, что эта идея – его. "Информационный Рамштайн" основывался на очень большом исследовании для США в первые месяцы войны, пишет 24 Канал.

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Что сказал Померанцев об "Информационном Рамштайне"

Питер Померанцев вспомнил, что после этого он дал интервью и вспомнил об "Информационном Рамштайне". Дали эту идею подхватили политики и она трансформировалась, однако ее основной принцип не изменился.

Основной принцип: для того, чтобы конкурировать с авторитарной машиной в информационной войне – будь то Китай или Россия – демократические страны должны работать вместе. Мы должны понять, где и почему наша сила,

– заявил Померанцев.

Он пояснил, что Кремль вместе с Китаем приступают к работе в информационном пространстве. Они обмениваются доводами и информацией. Россия и Сирия тоже долгое время так сотрудничали.

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Как должны работать демократии в информационной сфере

Так, это неформальные информационные альянсы, но они работают вместе. Демократии тоже должны это делать (создавать неформальные информационные альянсы – 24 Канал), исходя из наших принципов и ценностей,

– объяснил исследователь.

Он также утверждает, что для обеспечения демократии страны-союзники должны действовать более согласованно. Померанцев объясняет, что сложно заставить ведомства даже в пределах одной страны работать вместе, не говоря уже о разных странах.

Именно поэтому, по его словам, следует применять "Рамштайн", ведь это пример из военной сферы, где это сработало. Хотя в информационной сфере призывы должны быть другими, хотя принцип остается аналогичным – если демократии планируют победить в 21 веке, то им необходимо работать вместе в информационном пространстве. По словам Померанцева, нет никакой гарантии, что демократии выиграют над Россией и Китаем.

Питер Померанцев объясняет, что:

сначала страны должны проанализировать, как они могут помочь друг другу ;

; далее – определить приоритеты и имеющие ресурсы для их реализации. Например, что могут сделать США, Ирландия и другие страны, чтобы помочь миру выиграть в этой войне;

и имеющие ресурсы для их реализации. Например, что могут сделать США, Ирландия и другие страны, чтобы помочь миру выиграть в этой войне; правильно выбрать цели : определить, какие страны и аудитории важны и что именно нужно донести до них;

: определить, какие страны и аудитории важны и что именно нужно донести до них; понимать конечную цель и думать, какие информационные активы могут ее приблизить.

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