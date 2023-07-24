Журналіст у подкасті "(не) Безпечна країна" зауважив, що ця ідея – його. "Інформаційний Рамштайн" ґрунтувався на дуже великому дослідженні для США у перші місяці війні, пише 24 Канал.

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Що сказав Померанцев про "Інформаційний Рамштайн"

Пітер Помаранцев пригадав, що після того він дав інтерв'ю та згадав про "Інформаційний Рамштайн". Далі цю ідею підхопили політики й вона трансформувалась, проте її основний принцип не змінився.

Основний принцип: для того, щоб конкурувати з авторитарною машиною в інформаційній війні – будь то Китаю, чи Росії – демократичні країни мають працювати разом. Ми повинні зрозуміти, де і чому наша сила,

– заявив Померанцев.

Він пояснив, що Кремль разом з Китаєм починають працювати в інформаційному просторі. Вони обмінюються аргументами та інформацією. Росія та Сирія також довгий час так співпрацювали.

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Як повинні працювати демократії в інформаційній сфері

Так, це неформальні інформаційні альянси, але вони працюють разом. Демократії теж повинні це робити (створювати неформальні інформаційні альянси – 24 Канал), виходячи з наших принципів і цінностей,

– пояснив дослідник.

Він також переконує, що для забезпечення демократії країни-союзники мають діяти більш узгоджено. Померанцев пояснює, що складно змусити відомства навіть в межах однієї країни працювати разом, не кажучи вже про різні країни.

Саме тому, за його словами, треба застосовувати "Рамштайн", адже це приклад з військової сфери, де це спрацювало. Хоч в інформаційній сфері заклики мають бути іншими, хоч принцип залишається аналогічним – якщо демократії планують перемогти у 21 столітті, то їм необхідно працювати разом в інформаційному просторі. За словами Померанцева, немає жодної гарантії, що демократії виграють над Росією та Китаєм.

Пітер Померанцев пояснює, що:

спочатку країни мають проаналізувати, як вони можуть допомогти одне одному ;

; далі – визначити пріоритети та хто має ресурси для їх реалізації. Наприклад, що можуть зробити США, Ірландія та інші країни, щоб допомогти світу виграти у цій війні;

та хто має ресурси для їх реалізації. Наприклад, що можуть зробити США, Ірландія та інші країни, щоб допомогти світу виграти у цій війні; правильно обрати цілі : визначити, які країни та аудиторії є важливими та що саме потрібно до них донести;

: визначити, які країни та аудиторії є важливими та що саме потрібно до них донести; розуміти кінцеву мету та думати, які інформаційні активи можуть її наблизити.

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