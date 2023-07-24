У понеділок, 24 липня, у Москві було неспокійно через дрони. Також "бавовна" цвіла на складі боєприпасів в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Як це прокоментували у Кремлі, інформує 24 Канал з посиланням на ворожі джерела.

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Що вигадали собі окупанти

Отже, у міністерстві закордонних справ Росії звинуватили Україну в запуску БпЛА по столиці своєї терористичної держави. Разом з тим там поспішили зазначили, що 2 дрони, які летіли на Москву, нібито"були придушені засобами радіоелектронної боротьби" та розбилися.

Варто сказати, що одне речення з цього повідомлення суперечило іншому. Зокрема, спершу в Кремлі написали, що руйнувань немає, але потім додали, що пошкоджено дві будівлі.

Постраждалих і серйозних руйнувань немає. Пошкоджено дві нежитлові будівлі. 24 липня безпілотник вертолітного типу без вибухового пристрою впав на територію центрального кладовища Зеленоградського адміністративного округу Москви.

Водночас у МЗС ворожої держави запевнили, що "придушили безпілотники київського режиму", які летіли на Крим. Ба більше, там почали вигадувати, що Україна уже нібито взяла відповідальність на себе за ці атаки.

Глава Мінцифри України Федоров публічно підтвердив причетність до них режиму Зеленського і заявив, що Київ продовжить такі витівки, а їхня кількість зростатиме.

Зверніть увагу! Справді, Федоров коментував атаку безпілотників на Крим і Москву. Він висміяв слова пропагандистів про те, що"усі цілі ліквідували засоби РЕБ та ППО" та констатував, що надалі таких ударів буде більше. Однак в його заяві нема ні слова про те, що обстріли здійснила чи буде здійснювати Україна. "Вночі безпілотники атакували столицю росіян та Крим. РЕБ та ПВО все менше здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", – написав міністр.

Додамо також, що в МЗС Росії вигадали, що такими атаками Захід нібито націлений на "подальше загострення ситуації". За словами окупантів, їхній слідчий комітет уже порушив кримінальні справи за згаданими фактами.

Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь,

– "пригрозили" загарбники.

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