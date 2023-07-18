Еще в марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за его отношение к похищению украинских детей. Однако к этому преступлению причастен не только диктатор. В частности, к "адаптации" несовершеннолетних к кремлевской пропаганде приложился лагерь "Дубрава" в Беларуси, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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Как "Дубрава" кормит пропагандой украинских детей

На ширящемся сетью видео можно услышать выступление белорусских так называемых "певиц" Александры и Валентины Груздевых. Обращаясь к детям в зале лагеря, они желают президенту США Джозефу Байдену смерти, а "бункерному карлику" – жить долго и захватить всю Украину.

Чтобы мы жили в мире, чтобы Байден сдох, прости Господи, чтобы Зеленский тоже. А Путин преуспел и взял под свой контроль всю Украину.

После такой речи нет сомнений, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично издавал распоряжение на депортацию украинских детей и промывание им мозгов. В принципе, так и считает оппозиция Беларуси.

Как в лагере "Дубрава" в Беларуси промывают мозги украинским детям: смотрите видео с телеграм-каналов

Обратите внимание! Как отмечают в белорусской оппозиционной группе "Национальное антикризисное управление", с сентября прошлого года в лагеря на территории Беларуси было депортировано по меньшей мере 2 150 украинских детей. По всей вероятности, уже к осени этого года таких похищенных несовершеннолетних может быть около 3 000.

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Следует сказать напоследок, что, по мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, кремлевские пиарщики пытаются представить Путина как мужчину, якобы "очень любящего детей". После выдачи ордера на его арест это понятный ход, поскольку нужно создавать картинку, что "бункерный" якобы на самом деле "никакой не преступник".