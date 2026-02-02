Об этом 24 Каналу сообщили в Житомирском военном институте имени Королева.

Смотрите также Спасли бойцов ВСУ от плена: военные ликвидировали ДРГ оккупантов возле Покровска

Что известно об инициативе "Кровные собратья"?

На днях в Житомирском военном институте имени Королева состоялось событие, ставшее символом настоящего единства фронта и тыла. Более 100 курсантов присоединились к инициативе Сухопутных войск Украины "Кровные собратья" и сдали кровь для раненых военных.

К слову! Инициативу начали в Медиацентре Сухопутных войск в сотрудничестве с агентством Postmen, где, собственно, появилось само название "Кровные собратья". Благотворительная акция уже не впервые объединяет военных и гражданских, в частности по инициативе Культурных сил. Ранее она проходила в городе Буча Киевской области, а на этот раз состоялась в Житомире.

Инициатива призвана дать возможность военным в тылу, поддержать защитников на передовой и в госпиталях, став донорами крови. В Житомирском военном институте эта идея получила широкую поддержку: курсанты активно приобщаются к донорству, демонстрируя осознанную готовность быть рядом с фронтом не только на словах, но и на деле.

В течение акции курсанты, будущие офицеры, сдали кровь, чтобы символически стать "кровными собратьями" бойцов, которые сейчас воюют за Украину.

Медицинское сопровождение мероприятия осуществляли специалисты областной Житомирской службы крови, обеспечив полное соблюдение всех необходимых требований безопасности.

Собранная курсантами кровь в ближайшее время поступит в военные госпитали и может спасти жизнь раненым защитникам. По словам организаторов, "Кровные собратья" – это символ единства украинцев, которые стали единым войском в борьбе за свою страну.

В Украине действует программа для военных ReBone: что о ней известно?

По словам руководительницы проектов Velta Medical Елены Приз, в прошлом году компания запустила проект ReBone.

В рамках этой программы Velta Medical совместно с благотворительным фондом "Тихо" разрабатывает индивидуальные титановые импланты для военных и всех, кто пострадал от войны.

Врачи, которые работают в этой программе являются квалифицированными хирургами из разных городов Украины. В частности, они берутся за сложные случаи, где иностранные коллеги уже бы брались за ампутацию.

Приз отметила, что специалисты проекта тесно сотрудничают с врачами. Компания печатает шаблоны импланта, чтобы хирург понимал, как ему лучше провести операцию.