Инициатива MILFtech от соучредительницы Fire Point вызвала скандал: как реагируют украинцы

В украинском оборонном секторе поднялась волна критики по поводу инициативы MILFtech. Ее инициировала соучредительница компании Fire Point Ирина Терех.

Этот проект был направлен на привлечение женщин в инженерию и сферу STEM, но сеть возмутило провокационное название инициативы. Журналисты, активисты и представители общественных организаций поставили под сомнение уместность такой коммуникации в военное время, а также начали обсуждать деятельность Fire Point, государственное финансирование компании и другие публичные заявления Ирины Терех, пишет ТСН.

Что известно о MILFtech

Новая социально-образовательная инициатива MILFtech призвана привлекать женщин в инженерию и разрушать стереотипы в оборонно-промышленном комплексе.

О создании сообщества с громким названием сообщила соучредительница defense-tech-компании Fire Point Ирина Терех в блоге маркетолога Андрея Федорива.

Она рассказала, что штат Fire Point в настоящее время насчитывает 7500 сотрудников, среди которых доля женщин составляет всего 15%. Первоначальная идея создания такого объединения возникла как обычная шутка, но впоследствии превратилась в масштабный проект.

В настоящее время эта инициатива предусматривает несколько ключевых направлений развития.

Юридическую основу для проекта заложили заранее. Ирина Терех официально зарегистрировала соответствующую торговую марку еще 16 марта.

Как реагируют украинцы

В Центре противодействия коррупции резко осудили новую инициативу, назвав ее "по меньшей мере неудачной шуткой".

Глава организации отметил, что такая риторика со стороны предприятия, которое распоряжается колоссальными государственными средствами, существенно подрывает веру в положительный результат.

Их новая инициатива – MILFtech – выглядит, как минимум, очень неудачной шуткой. Особенно на фоне постоянных воздушных тревог. Эта клоунада оставляет все меньше надежды, но добавляет все больше холодной злобы,

– отметил Виталий Шабунин.

Политический обозреватель и автор канала "Кулуары Забелиной" Юлия Забелиная порекомендовала в особо чувствительных сферах, ведомствах и предприятиях нанимать профессиональных специалистов по коммуникациям.

Она заметила, что в другие времена это было бы смешно, но не сейчас, когда на головы украинцев летят реактивные дроны и ракеты. Население тем временем раздражено и ждет, когда на Россию полетит украинская баллистика.

Fire Point наконец признала, что они – милФ-тек-компания, и даже зарегистрировала торговую марку, и вместо баллистики теперь производит футболки и блокноты,

– также написал киевский активист и волонтер сообщества "Армия SOS" Юрий Касьянов.

Политический аналитик Дмитрий Быков отметил, что Ирину Терех и ее заявления о баллистическом вооружении и регистрации бренда слишком активно продвигают в СМИ в различных интервью. Эксперт подчеркнул, что это название является адаптацией аббревиатуры MilTech с выраженным сексуальным подтекстом, то есть Military technologies – военные технологии.

Биков добавил, что уже не в первый раз Терех прибегает к подобным неоднозначным метафорам в серьезных разговорах, а ее манеру общения назвал "маркетинговой оболочкой грандиозной аферы".

Эксперт отметил, что генеральный директор предприятия имеет связи с Москвой и сомнительную репутацию. Он также убежден, что именно благодаря масштабным государственным контрактам Fire Point превратилась в монополиста и переманила к себе ведущих конструкторов после упадка ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч"".

Между тем журналист Богдан Буткевич иронично призвал общество не критиковать Терех, а поблагодарить ее за такую публичную откровенность.

И будем воспринимать ее слова как официальное честное заявление от этой компании – о переходе в другой сектор экономики. Сектор стендапа с элементами циркового представления. А украинская баллистика? Что такое баллистика: пошутили – и хватит,

– отметил он.

Другие украинцы в соцсетях также принялись критиковать новую инициативу, обращая внимание на дискриминацию, стереотипы, кадровый дефицит, вызванный низкой популярностью технических специальностей.

А насколько безопасно их производство или даже НИОКР, чтобы женщины шли туда на работу без риска оставить своих детей сиротами? Не было несчастных случаев на производстве? Я ничего не утверждаю – я только спрашиваю. Футболки и блокноты (или что там у нее) не привлекут женщин в "Милтек", потому что проблема не в гендерных стереотипах,

– отметила пользовательница Tia Rozhanchuk в Facebook.

Кроме того, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева обратила внимание на контраст в публичной деятельности Ирины Терех. По ее словам, соучредительница Fire Point сейчас рассказывает об уникальной продукции своего предприятия, которую нельзя демонстрировать из соображений безопасности из-за риска российских ударов, но еще несколько лет назад в эфирах телеканала Freedom она занималась изготовлением обычных бетонных кашпо для растений.

А журналист Михаил Ткач высказал мнение, что появление инициатив вроде "MILFtech" подчеркивает глубокую пропасть между теми, кто извлекает выгоду из войны, и теми, кто от нее страдает. Медиаэксперт отметил, что подобный уровень жизни и статус соответствующих лиц стали возможны лишь благодаря войне и монопольному доступу к государственным ресурсам и власти. По его убеждению, ключевые бенефициары этих процессов окончательно утратили связь с реальностью и общественными настроениями.

Бывший народный депутат Борислав Береза с сарказмом отметил, что с подобным стартапом компании стоит сразу выходить на платформы OnlyFans или PornHub – там результат будет быстрее, чем в случае с отечественной баллистикой от Fire Point.

Недавняя история с Milftech – это попытка перевести разговор с обществом с серьезных тем на несерьезные. На мой взгляд, общество этого больше не воспринимает. За шутками и "клоунадой" порой скрывается неспособность или нежелание называть вещи своими именами, говорить о реальном положении дел и ежедневно, шаг за шагом, выполнять тяжелую, но необходимую работу. Когда дроны почти круглосуточно проводят атаки на нашу столицу, когда проблемы с бюджетом, а впереди тяжелая зима, попытки свести все к "хи-хи" и "easy" выглядят, мягко говоря, неуместно. Время безосновательного оптимизма прошло. Как и время несерьезных разговоров и действий,

– к обсуждению также присоединилась Ирина Верещук.

К слову, недавно стало известно, что Украина бесплатно передает весь массив уникальной информации с поля боя американской технологической компании Palantir. Такой шаг вызвал острую критику среди отечественных разработчиков оборонных систем, которые видят в этом потерю стратегического преимущества.