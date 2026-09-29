Цей проєкт мав на меті залучати жінок до інженерії та STEM, але мережу обурила провокативна назва ініціативи. Журналісти, активісти та представники громадських організацій поставили під сумнів доречність такої комунікації у воєнний час, а також почали обговорювати діяльність Fire Point, державне фінансування компанії та інші публічні заяви Ірини Терех, пише ТСН.

Що відомо про MILFtech

Нова соціально-освітня ініціатива MILFtech, покликана залучати жінок до інженерії та руйнувати стереотипи в оборонно-промисловому комплексі.

Про створення спільноти з гучною назвою повідомила співзасновниця defense-tech-компанії Fire Point Ірина Терех у влозі маркетолога Андрія Федоріва.

Вона розповіла, що штат Fire Point наразі налічує 7500 співробітників, серед яких частка жінок становить лише 15%. Початковий задум щодо заснування такого об'єднання виник як звичайний жарт, але згодом трансформувався у масштабний проєкт.

Наразі ця ініціатива передбачає кілька ключових напрямів розвитку.

Юридичну основу під проєкт заклали заздалегідь. Ірина Терех офіційно зареєструвала відповідну торгову марку ще 16 березня.

Як реагують українці

У Центрі протидії корупції різко засудили нову ініціативу, назвавши її "щонайменше невдалим жартом".

Голова організації зауважив, що така риторика з боку підприємства, яке оперує колосальними публічними коштами, суттєво підриває віру в позитивний результат.

Їхня нова ініціатива – MILFtech – схоже на щонайменше дуже невдалий жарт. Особливо на фоні постійних повітряних тривог. Ця клоунада лишає все менше надії, але додає все більше холодної злості,

– зазначив Віталій Шабунін.

Політична оглядачка та авторка каналу "Кулуари Забєліної" Юлія Забєліна порекомендувала в особливо чутливих сферах, відомствах та підприємствах наймати фахових спеціалістів з комунікацій.

Вона зауважила, що може в інші часи це було б смішно, але не зараз, коли українцям на голови летять реактивні дрони та ракети. Населення тим часом роздратоване й чекає, коли на Росію полетить українська балістика.

Fire Point нарешті визнала, що вони мілФ-тек компанія і навіть зареєстрували торговельну марку, і замість балістики тепер роблять футболки та блокноти,

– також написав київський активіст і волонтер спільноти "Армія SOS" Юрій Касьянов.

Політичний аналітик Дмитро Биков зауважив, що Ірину Терех та її заяви про балістичне озброєння та реєстрацію бренду надто активно медійно просувають у різноманітних інтерв'ю. Експерт підкреслив, що ця назва є адаптацією з вираженим сексуальним підтекстом абревіатури MilTech, тобто Military technologies – військові технології.

Биков додав, що уже не вперше Терех компанії вдається до подібних неоднозначних метафор у серйозних розмовах, а її манеру спілкування назвав "маркетинговою оболонкою грандіозної оборудки".

Експерт зазначив, що генеральний директор підприємства має зв'язки з Москвою та сумнівну репутацію. Він також переконаний, що саме завдяки масштабним державним контрактам Fire Point перетворилася на монополіста й переманила до себе провідних конструкторів після занепаду ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"".

Тим часом журналіст Богдан Буткевич, який іронічно закликав суспільство не критикувати Терех, а подякувати їй за таку публічну відвертість.

І сприйматимемо її слова як офіційну чесну заяву від цієї контори – щодо переходу в інший сектор економіки. Сектор стендапу з елементами циркової вистави. А українська балістика? А шо балістика: пожартували – й досить,

– зазначив він.

Інші українці у соцмережах також взялися критикувати нову ініціативу, зауважуючи на дискримінації, стереотипах, кадровий дефіцит спричинений низькою популярністю технічних спеціальностей.

А чи безпечним є їх виробництво чи навіть r&d, щоб жінки йшли туди на роботу без ризику залишити своїх дітей сиротами? Не було нещасних випадків на виробництві? Я нічого не стверджую – я тільки питаю. Футболки і блокноти (чи що там у неї) не залучать жінок в мілтек, бо проблема не в гендерних стереотипах,

– зауважила користувачка Tia Rozhanchuk у Facebook.

Окрім того, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва звернула увагу на контраст у публічній діяльності Ірини Терех. За її словами, співзасновниця Fire Point зараз розповідає про унікальну продукцію свого підприємства, яку не можна демонструвати з міркувань безпеки через ризик російських ударів, але ще декілька років тому в ефірах телеканалу Freedom вона займалася виготовленням звичайних бетонних кашпо для рослин.

А журналіст Михайло Ткач висловив думку, що поява ініціатив на кшталт "MILFtech" підкреслює глибоку прірву між вигодонабувачами війни та тими, хто від неї потерпає. Медійник зазначив, що подібний рівень життя та статус відповідних осіб стали можливими лише завдяки війні та монопольному доступу до державних ресурсів і влади. На його переконання, ключові бенефіціари процесів остаточно втратили зв'язок із реальністю й суспільними настроями.

Колишній нардеп Борислав Береза з сарказмом зазначив, що з подібним стартапом компанії варто одразу виходити на платформи OnlyFans чи PornHub – там результат буде швидшим, ніж у випадку з вітчизняною балістикою від Fire Point.

Нещодавня історія з Milftech – це спроба переводити розмову із суспільством із серйозних речей на несерйозні. На мою думку, суспільство цього більше не сприймає. За жартами та "паяснічанням" часом ховається нездатність або небажання називати речі своїми іменами, говорити про реальний стан справ, і щодня, крок за кроком, робити важку, але необхідну роботу. Коли дрони майже цілодобово атакують нашу столицю, коли проблеми з бюджетом, а попереду важка зима, спроби перевести все на "хі-хі" та "easy" виглядають, м'яко кажучи, недоречно. Час безпідставного оптимізму минув. Як і час несерйозних розмов та дій,

– також долучилася до обговорень Ірина Верещук.

До слова, нещодавно стало відомо, що Україна безкоштовно передає весь масив унікальної інформації з поля бою американській технологічній компанії Palantir. Такий крок викликав гостру критику серед вітчизняних розробників оборонних систем, які вбачають у цьому втрату стратегічної переваги.