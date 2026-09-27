Соучредительница украинской компании Fire Point, специализирующейся на оборонных технологиях, Ирина Терех в интервью для FEDORIV VLOG заявила, что этот процесс напоминает события 1995 года. Она считает такую щедрость неоправданной потерей ценного ресурса. По ее словам, государство отдает иностранцам то, на чем могло бы зарабатывать само.

Почему данные так важны?

Сейчас все украинские военные системы обмена информацией подключены к облачным хранилищам Palantir. Каждая единица информации с фронта автоматически оказывается в распоряжении американцев.

И мы понимаем, что они были приобретены по чрезвычайно высокой цене. Мы передаем их просто так,

– отметила Ирина Терех.

Она пояснила, что Palantir десятилетиями собирал разнообразные базы данных при поддержке правительства США, а теперь использует искусственный интеллект для их обработки.

Украина же, не имея собственной готовой инфраструктуры, согласилась на предложенную экосистему для учета.

Однако, если бы государство создало собственные аналоги, эти массивы конфиденциальной информации можно было бы превратить в продукт с высокой добавленной стоимостью для экспорта.

Что еще получит доступ к фронтовой статистике?

Американский гигант – не единственный, кто использует украинский опыт. Британские компании также получат разрешение на работу с базой, содержащей более 6 миллионов записей о танках, артиллерии, пехоте и работе ПВО.

Эти материалы нужны им для разработки новых моделей искусственного интеллекта, которые будут управлять роями беспилотников. В то же время западные СМИ отмечают, что Силы беспилотных систем Украины уже сейчас делают ставку на децентрализованные решения и глубокий анализ собранной статистики.

Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно Михаил Федоров анонсировал запуск проекта по созданию "Армии роботов".

Интересно, что первым ключевым инвестором его новой defense tech-компании стал именно генеральный директор Palantir Алекс Карп.