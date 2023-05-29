Инициатива "ОКО ЗА ОКО 2" привлекла первые 100 миллионов гривен на оружие для всех бригад ТрО

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках проекта "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" за 1,5 месяца аккумулировали первые 100 миллионов гривен из 400 необходимых.

Благодаря инициативе планируется полностью закрыть насущную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах.

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Напомним, сеть перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel на вооруженное усиление бригад территориальной обороны. Кроме того, средства можно перечислить и на спецсчет фонда "Повернись живим".

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" планируют закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО / Фото ОККО

В рамках проекта планируется закупить 300 минометов 82-мм калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40-мм гранатометов для всех бригад ТрО, которые сейчас защищают наше государство. 31 подразделение ТрО ежедневно выполняет задания в зоне боевых действий и прикрывает государственную границу. Качественное, новое вооружение поможет бойцам эффективнее удерживать оборонные рубежи и вести наступательные действия.