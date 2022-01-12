Инициатива в ваших руках, – военный объяснил, как записаться в ряды территориальной обороны

С начала 2022 года вступил в действие закон о национальном сопротивлении. В частности он коснулся и сил территориальной обороны.

О том, как украинцы могут попасть в резерв теробороны в эфире 24 каналу объяснил Денис Семирог-Орлик, заместитель главы Совета резервистов 112 Отдельной Бригады территориальной обороны.

К теме Не получают ни копейки: территориальная оборона в Украине держится на энтузиазме добровольцев

Как записаться в ряды территориальной обороны

Он отметил, что служба в резерве – это не о деньгах. Средства военные из теробороны получают только во время официальных сборов.

Все очень просто. Инициатива в ваших руках,

– подчеркнул Семирог-Орлик.

Для того, чтобы записаться в ряды территориальной обороны, надо обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны (либо начальнику штаба или командиру батальона).

Как пояснил военный, если в военкомате человеку отказали, он может также найти в интернете ближайший активный батальон и обратиться туда. Офицер должен рассказать, какие шаги следует выполнить и в какой последовательности.

Сколько времени нужно для вступления в тероборону

По словам Семирога-Орлика, время вступления в ряды теробороны зависит от людей, которые работают на местах. Нужно только пройти медицинскую комиссию и собрать справки от определенных специалистов.

Также гражданин должен получить справку о несудимости и психоневрологического диспансера. Ограничения по состоянию здоровья такие же, как во всех структурах ВСУ, как добавил военный.

Как записаться в ряды территориальной обороны: смотрите видео

Законопроект о теробороне: главное