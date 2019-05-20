Инициатива России: Совбез ООН соберется из-за закона о языке

Инициированное делегацией России заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому “языковому закону”, состоится вечером в понедельник, 20 мая.

Прямая трансляция будет доступна на сайте ООН, об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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Идея провести заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона о языке принадлежит России.

Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22: 00 часов по киевскому времени,

– написал Николенко.

Отметим, такие заявления со стороны Москвы прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин. Украинский министр пояснил, что "с русским языком у нас нет никаких проблем". Зато проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию".

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Что предусматривает закон о языке:



