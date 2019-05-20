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      Инициатива России: Совбез ООН соберется из-за закона о языке

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      Совбез ООН 20 мая соберется из-за "языкового закона"
      Совбез ООН 20 мая соберется из-за "языкового закона" / ukraineun.org

      Инициированное делегацией России заседание Совета Безопасности ООН, посвященное украинскому “языковому закону”, состоится вечером в понедельник, 20 мая.

      Прямая трансляция будет доступна на сайте ООН, об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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      Идея провести заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона о языке принадлежит России.

      Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22: 00 часов по киевскому времени,
      – написал Николенко.

      Отметим, такие заявления со стороны Москвы прокомментировал глава МИД Украины Павел Климкин. Украинский министр пояснил, что "с русским языком у нас нет никаких проблем". Зато проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию".

      Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

      Что предусматривает закон о языке:


       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство языковый вопрос Новости России ООН
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