Ініціатива Росії: Радбез ООН збереться через закон про мову

Ініційоване делегацією Росії засідання Ради Безпеки ООН, присвячене українському “мовному закону”, відбудеться ввечері у понеділок, 20 травня.

Пряма трансляція буде доступна на сайті ООН, про це у Facebook повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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Ідея провести засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України закону про мову належить Росії.

Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 годині за київським часом,

– написав Ніколенко.

Зазначимо, такі заяви з боку Москви прокоментував глава МЗС України Павло Клімкін. Український міністр пояснив, що "з російською мовою у нас немає жодних проблем". Натомість проблеми з тими у Росії, "хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації".

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

Що передбачає закон про мову: