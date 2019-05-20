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      Ініціатива Росії: Радбез ООН збереться через закон про мову

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      Радбез ООН 20 травня збереться через "мовний закон"
      Радбез ООН 20 травня збереться через "мовний закон" / ukraineun.org

      Ініційоване делегацією Росії засідання Ради Безпеки ООН, присвячене українському “мовному закону”, відбудеться ввечері у понеділок, 20 травня.

      Пряма трансляція буде доступна на сайті ООН, про це у Facebook повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

      Читайте також: МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

      Ідея провести засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України закону про мову належить Росії

      Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 годині за київським часом,
      – написав Ніколенко.

      Зазначимо, такі заяви з боку Москви прокоментував глава МЗС України Павло Клімкін. Український міністр пояснив, що "з російською мовою у нас немає жодних проблем". Натомість проблеми з тими у Росії, "хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації". 

      Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. 

      Що передбачає закон про мову:

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії мовне питання Законодавство ООН
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