Инициатор акции #SaveOlegSentsov рассказала, что россияне очень активно поддерживают Сенцова

Очень активно поддерживают акцию по освобождению Сенцова в России. В Санкт-Петербурге, 2 июня, арестовали участников акции, посадив их на 9-15 суток ареста. Также российские художники начали снятие серии роликов в рамках глобальной акции. Они делают начитку пьес Олега Сенцова. В своем письме Олег Сенцов отметил, что ему приятно от того, что его пьесы получили такое звучание.

Об этом рассказала в эфире 24 канала одна из организаторов акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук.

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"Мы проводили глобальную акцию #SaveOlegSentsov в три этапа. На первом этапе (3-4 июня) в более 100 городах в 35 странах мира люди вышли на публичные демонстарации с требованием освободить Олега Сенцова и других 70 политзаключенных Кремля. На втором этапе мы добились принятия резолюции Европейского парламента, которая содержит целый ряд документаций. Среди них, кроме освобождения, продолжение мониторинга за судами, которые входят в Европейский Союз и целый ряд других важных положений", – сообщила Матвийчук.

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Соорганизатор отметила, что во вторник, 19 июня, участники акции начали третий этап. Они потребуют от Парламентской Ассамблеи провести срочные дебаты для того, чтобы ускорить освобождение Олега Сенцова и других политзаключенных. В понедельник, 25 июня, бюро ПАСЕ будет рассматривать заявку украинской делегации.



"Надеемся, что тысячи писем, которые отправляют сторонники акции #FreeOlegSentsov будут иметь влияние и эти дебаты будут назначены. Надеемся, что в течение срока Чемпионата мира по футболу, мы добьемся освобождения Олега Сенцова", – отметила Александра Матвийчук.

Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. Однако 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.