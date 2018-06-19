19:18
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Инициатор акции #SaveOlegSentsov рассказала, что россияне очень активно поддерживают Сенцова

9 Читати новину українською
В России поддерживают Олега Сенцова
В России поддерживают Олега Сенцова / politeka.net/news/society

Очень активно поддерживают акцию по освобождению Сенцова в России. В Санкт-Петербурге, 2 июня, арестовали участников акции, посадив их на 9-15 суток ареста. Также российские художники начали снятие серии роликов в рамках глобальной акции. Они делают начитку пьес Олега Сенцова. В своем письме Олег Сенцов отметил, что ему приятно от того, что его пьесы получили такое звучание.

Об этом рассказала в эфире 24 канала одна из организаторов акции #SaveOlegSentsov Александра Матвийчук.

Читайте также: "Помилуйте Сенцова": известные россияне написали письмо Путину

"Мы проводили глобальную акцию #SaveOlegSentsov в три этапа. На первом этапе (3-4 июня) в более 100 городах в 35 странах мира люди вышли на публичные демонстарации с требованием освободить Олега Сенцова и других 70 политзаключенных Кремля. На втором этапе мы добились принятия резолюции Европейского парламента, которая содержит целый ряд документаций. Среди них, кроме освобождения, продолжение мониторинга за судами, которые входят в Европейский Союз и целый ряд других важных положений", – сообщила Матвийчук.

Читайте также: В центре Москвы иностранным болельщикам раздавали листовки в поддержку Сенцова: видео

Соорганизатор отметила, что во вторник, 19 июня, участники акции начали третий этап. Они потребуют от Парламентской Ассамблеи провести срочные дебаты для того, чтобы ускорить освобождение Олега Сенцова и других политзаключенных. В понедельник, 25 июня, бюро ПАСЕ будет рассматривать заявку украинской делегации.

"Надеемся, что тысячи писем, которые отправляют сторонники акции #FreeOlegSentsov будут иметь влияние и эти дебаты будут назначены. Надеемся, что в течение срока Чемпионата мира по футболу, мы добьемся освобождения Олега Сенцова", – отметила Александра Матвийчук.

Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. Однако 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости политики Новости России
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук