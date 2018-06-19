Ініціаторка акції #SaveOlegSentsov розповіла, що росіяни дуже активно підтримують Сенцова

Дуже активно підтримують акцію щодо звільнення Сенцова у Росії. У Санкт-Петербурзі, 2 червня, арештували учасників акції, посадивши їх на 9-15 діб арешту. Також російські митці започаткували зняття серії роликів у рамках глобальної акції. Вони роблять начитку п'єс Олега Сенцова. В своєму листі Олег Сенцов наголосив на тому, що йому приємно від того, що його п’єси отримали таке звучання.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу одна із співорганізаторів акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук.

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"Ми проводили глобальну акцію #SaveOlegSentsov у три етапи. На першому етапі (3-4 червня) у більше як 100 містах по 35 країнах світу люди вийшли на публічні демонстарації з вимогою звільнити Олега Сенцова та інших 70 політв’язнів Кремля. На другому етапі ми домоглися ухвалення резолюції Європейського парламенту, яка містить цілий ряд документацій. Серед яких, окрім звільнення, продовження моніторингу за судами, які входять до Європейського Союзу та цілий ряд інших важливих положень", – повідомила Матвійчук.

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Співорганізаторка зазначила, що у вівторок, 19 червня, учасники акції почали третій етап. Вони вимагатимуть від Парламентської Асамблеї провести термінові дебати для того, аби пришвидшити звільнення Олега Сенцова та інших політв’язнів. В понеділок, 25 червня, бюро ПАРЄ буде розглядати заявку української делегації.

"Сподіваємося, що тисячі листів, які відправляють прихильники акції #FreeOlegSentsov матимуть вплив і ці дебати будуть призначені. Надіємося, що під час тривалості Чемпіонату світу з футболу, ми доб’ємося звільнення Олега Сенцова", – наголосила Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, 14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України. 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів. Проте 15 червня у російській колонії відмовилися допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.