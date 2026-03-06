Венгрия сказала, почему задержала инкассаторов: речь "об эксгенерале и отмывании денег"

В четверг, 5 марта, правоохранители Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка". Работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег.

Об этом говорится в официальном прессрелизе Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии, пишет Index.

Как ситуацию комментирует Венгрия?

Венгерская сторона утверждает, что якобы сообщила украинским коллегам о начале процедуры, однако оттуда, мол, не поступило никакого ответа. За управление грузом отвечал бывший генерал украинских спецслужб.

В Службе также отмечают, что только в течение этого года через территорию Венгрии в Украину перевезли более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинским консулам до сих пор не предоставили доступ к семи гражданам, которых фактически взяли в заложники в Будапеште. Венгерская сторона также не предоставила никаких объяснений.

Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС,

– добавил глава МИД.

Напомним, сигнал GPS из задержанных инкассаторских авто свидетельствует о пребывании в центре Будапешта. Известно, что именно на той локации расположена одна из силовых структур Венгрии.

В Венгрии задержали инкассаторов: что известно?