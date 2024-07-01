"Инклюзивный" класс авто от ОККО и Uklon: 8,5 тысячи километров за 5 месяцев работы во Львове

За 5 месяцев работы во Львове "Инклюзивным" классом авто, который запустил онлайн-сервис вызова авто Uklon при поддержке сети ОККО, воспользовались 159 пассажиров, совершив более 800 поездок. Общий километраж составил – 8 500 километров.

В настоящее время в городе и пригороде (в радиусе 20 километров) в рамках проекта курсируют 3 адаптированных автомобиля, на закупку которых компания OKKO выделила средства, а также обеспечила их топливом в течение года, информирует 24 Канал.

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Инициатива создала условия и дала возможность людям, пользующимся колесным креслом, без препятствий добраться до больницы, железнодорожного вокзала, торговых центров. И это, кстати, по статистике, самые популярные маршруты пользователей сервиса. Создавать условия для людей, чтобы они могли вести активную социальную жизнь и видеть результаты этой работы, – мотивирует нас на пути дальнейшего развития безбарьерного пространства в Украине,

– комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

"Мы активно работаем над развитием класса авто "Инклюзивный" во Львове. Первые полгода продемонстрировали нам, что этот сервис очень нужен городу и мы действительно рады, что вместе с партнером ОККО мы можем изменять и улучшать повседневную жизнь львовян. Дальше – больше: планируем закупить новые авто и еще активнее развивать "Инклюзивный" класс на западной части Украины", – комментирует СЕО Uklon Сергей Гришков.

Инициатива от OKKO и Uklon / Фото OKKO

Напомним, что авто класса "Инклюзивный" оснащены механическим подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями для фиксации колесного кресла. Все поездки на авто этого класса выполняют профессиональные драйверы, прошедшие тренинг по общению и взаимодействию с людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо услуги перевозки в случае, если пассажир с инвалидностью передвигается без сопровождения, водитель поможет перенести багаж или личные вещи.

Инициативу OKKO и Uklon также поддержала мэрия Львова, которая разработала механизм компенсации стоимости проезда для пользователей услуги, чтобы сделать поездки еще более доступными.