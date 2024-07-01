Нині у місті та передмісті (в радіусі 20 кілометрів) у межах проєкту курсують 3 адаптовані автівки, на закупівлю яких компанія OKKO виділила кошти, а також забезпечила їх пальним протягом року.

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Ініціатива створила умови і дала можливість людям, що користуються кріслом колісним, без перешкод дістатися до лікарні, залізничного вокзалу, торговельних центрів. І це, до речі, згідно зі статистикою, найпопулярніші маршрути користувачів сервісу. Створювати умови для людей, щоб вони могли вести активне соціальне життя і бачити результати цієї роботи, мотивує нас на шляху подальшої розбудови безбар'єрного простору в Україні,

– коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

"Ми активно працюємо над розвитком класу авто "Інклюзивний" у Львові. Перші пів року продемонстрували нам, що цей сервіс дуже потрібний місту і ми дійсно раді, що разом з партнером ОККО ми можемо змінювати та покращувати повсякденне життя львів'ян. Далі – більше: плануємо закупити нові авто і ще активніше розвивати "Інклюзивний" в західній частині України", – коментує СЕО Uklon Сергій Гришков.

Ініціатива від ОККО та Uklon / Фото ОККО

Нагадаємо, що авто класу "Інклюзивний" оснащені механічним підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного. Усі поїздки на авто цього класу виконують професійні драйвери, які пройшли тренінг зі спілкування та взаємодії із людьми з порушеннями опорно-рухового апарату. Крім послуги перевезення, у разі, якщо пасажир з інвалідністю пересувається без супроводу, водій допоможе перенести багаж або особисті речі.

Ініціативу OKKO та Uklon також підтримала мерія Львова, яка впровадила механізм компенсації вартості проїзду для користувачів послуги, аби зробити поїздки ще доступнішими.