Инне Вороновой вынесли приговор в среду, 5 июля. В сообщении прокуратуры отмечается, что женщина полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.
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Какой приговор огласили киевской блогерше
Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности. Воронова едва не получила 5 лет лишения свободы, однако ее освободили от такого наказания и вместо этого назначили испытательный срок на 1 год. Таким образом, блогерша получила год условно.
Как отреагировала Воронова
Сама блогерша прямо решение суда пока никак не комментировала. Воронова в своем инстаграме создала сториз с одним предложением на русском языке. Оно, возможно, может быть связано с приговором.
Это был урок для того, чтобы ты научилась любить и выбирать себя, а не идеализировать других,
– написала она.
Сториз киевской блогерши / Скриншот из соцсетей Вороновой
Адвокат певицы заявил, что не будет обжаловать приговор суда. По словам юриста, он не видит смысл в обжаловании решения, поскольку считает его достаточно приемлемым.
В какие скандалы попадала Воронова
- В ночь на 16 мая во время массовой ракетной атаки на Киев со стороны России она сняла работу ПВО и распространила кадры. Следует заметить, что так поступили еще несколько жителей столицы.
- Впоследствии к ним в гости пришли сотрудники СБУ. Они провели обыски. После этого Служба безопасности сообщила о подозрении четырем блогерам.
- Воронова столкнулась в интернете с волной хейта. Ведь ее видео с работой ПВО распространяли вражеские телеграм-каналы. Она записала новое видео, где попросила прощения и заверила, что любит Украину.
- В конце мая эта блогерша сфотографировалась в полупрозрачной майке и выставила грудь на передний план. Это фото она посвятила ВСУ, из-за чего ее раскритиковали в соцсетях.
- А еще Воронова жена скандального Юрия Чернецкого, который находится в СИЗО. Его подозревают в сбыте наркотиков на приблизительную сумму в 5 тысяч долларов. Ранее она объявила сбор в своем инстаграме, чтобы собрать деньги мужу на залог. По предварительной информации, супруги разводятся.