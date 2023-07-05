Инне Вороновой вынесли приговор в среду, 5 июля. В сообщении прокуратуры отмечается, что женщина полностью признала свою вину и заключила соглашение со следствием.

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Какой приговор огласили киевской блогерше

Днепровский районный суд Киева утвердил соглашение о признании виновности. Воронова едва не получила 5 лет лишения свободы, однако ее освободили от такого наказания и вместо этого назначили испытательный срок на 1 год. Таким образом, блогерша получила год условно.

Как отреагировала Воронова

Сама блогерша прямо решение суда пока никак не комментировала. Воронова в своем инстаграме создала сториз с одним предложением на русском языке. Оно, возможно, может быть связано с приговором.

Это был урок для того, чтобы ты научилась любить и выбирать себя, а не идеализировать других,

– написала она.



Сториз киевской блогерши / Скриншот из соцсетей Вороновой

Адвокат певицы заявил, что не будет обжаловать приговор суда. По словам юриста, он не видит смысл в обжаловании решения, поскольку считает его достаточно приемлемым.

В какие скандалы попадала Воронова