Інні Вороновій оголосили вирок у цю середу, 5 липня. У повідомленні прокуратури зазначається, що ця жінка повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством.

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Який вирок оголосили київській блогерці

Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Воронова ледь не отримала 5 років позбавлення волі, однак її звільнили від такого покарання та замість цього призначили їй випробувальний термін на 1 рік. Таким чином, блогерка отримала рік умовно.

Як відреагувала Воронова

Сама блогерка прямо рішення суду наразі ніяк не коментувала. Воронова у своєму інстаграмі створила сторіз з одним реченням російською. Воно, ймовірно, може бути пов'язане з вироком.

Це був урок для того, щоб ти навчилася любити і вибирати себе, а не ідеалізувати інших,

– написала вона.

Сторіз київської блогерки / Скриншот з соцмереж Воронової

Адвокат співачки заявив, що не буде оскаржувати вирок суду. За словами юриста, він не бачить сенсу в оскарженні рішення, оскільки вважає його досить прийнятним.

У які скандали потрапляла Воронова