Спасатель доставал свою жену из-под завалов в Горяном: что известно о погибшей Инне Замесовой

Российская армия ударила по Горяному в Харьковской области в среду, 31 июля. К сожалению, в результате атаки врага погибла Инна Замесова, которую муж-спасатель доставал из-под завалов.

Женщина работала в Великобурлукском отделении Купянском участке "Газсети" более, чем 7 лет. Об этом Общественному рассказал начальник Изюмского участка Купянского управления эксплуатации газового хозяйства Харьковского филиала "Газсети" Максим Зеленкевич.

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Что известно об Инне Замесовой

По словам Зеленкевича, женщина начинала слесарем по ремонту подземных газопроводов 2-го разряда.

Она немного там проработала и начальник участка перевел ее и.о. мастера внутридомовых систем газоснабжения. Это было повышение. Я на тот период работал ведущим инженером производственно-технического отдела и мы с ней непосредственно сталкивались в процессе работы: она предоставляла нам отчеты о выполнении рабочих задач. Затем она перевелась диспетчером в аварийно-диспетчерскую службу,

– поделился Зеленкевич.

По его словам, погибшая была целеустремленной, ответственной, коллектив ее слушал. Он отметил, что "она была молодец",

"Сегодня о ее гибели мне сказал главный инженер. Что я почувствовал? Траур. У меня была жалость. Очень жаль ее, молодая девушка. После вторжения она выезжала, но оставалась в Украине. Но потом она вернулась домой", – рассказал он.

Напомним, что в Харьковском филиале "Газсети" писали, что Инна должна была заступить на очередную смену в первый день августа. На момент удара, вместе с сыном, находилась дома. Попаданием снарядов, "Россия разрушила дом Замесовых, отобрала жизнь и покалечила судьбу целой семьи". Известно, что 10-ти летний сын получил тяжелые ранения и госпитализирован.