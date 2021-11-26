Несмотря на наличие порой ошибочных решений, большинство довольно результативны. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время прессмарафона 26 ноября.
Важно Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента
Нет времени общаться
По словам Владимира Зеленского,для принятия решения требуется время, которого не хватает. Однако объем постановлений президента ежедневно достаточно большой.
Я ежедневно принимаю сто решений, правильных, неправильных. Иногда, к сожалению, ошибочные. Но я их принимаю, двигаюсь вперед. У меня нет времени коммуницировать все мои решения с обществом,
– заявил Зеленский.
Однако глава государства подчеркнул, что кроме нескольких ошибочных решений, есть ряд результативных. В частности Владимир Зеленский привел пример оборудования 90 тысяч коек для больных коронавирусом.
Пресмарафон Зеленского: главное
- 26 ноября президент Украины созвал большой пресс-марафон в честь экватора своей каденции. На встречу с президентом пригласили представителей 30 СМИ.
- Владимир Зеленский прокомментировал угрозу полномасштабного вторжения России в Украину. По словам главы государства, такая вероятность существует каждый день, однако сейчас украинцев просто пытаются запугать.
- Президент заявил о подготовке государственного переворота в Украине. По словам Зеленского, в это вовлекли олигарха Рината Ахметова. Переворот был запланирован на 1 – 2 декабря.
- Зеленский также прокомментировал спецоперацию с вагнеровцами. По словам президента, он не утвердил ее, потому что это могло бы вызвать скандал с Турцией.
- Президент заявил, что Александр Турчинов потерял Крым, а Петр Порошенко – Донбасс.