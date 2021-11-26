Попри наявність часом помилкових рішень, більшість є доволі результативними. Про це Володимир Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада.
Важливо Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента
Немає часу комунікувати
За словами Володимира Зеленського, часом для прийняття рішення потребує часу, якого не вистачає. Однак об'єм ухвал президента щоденно є досить великим.
Я щоденно ухвалюю сто рішень, правильних, неправильних. Іноді, на жаль, помилкові. Але я їх ухвалюю, рухаюсь вперед. В мене немає часу комунікувати всі мої рішення з суспільством,
– заявив Зеленський.
Однак глава держави наголосив, що крім декількох помилкових рішень, є низка результативних. Зокрема Володимир Зеленський навів приклад щодо обладнання 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.
Пресмарафон Зеленського: головне
- 26 листопада президент України скликав великий пресмарафон на честь екватору своєї каденції. На зустріч з президентом запросили представників 30 ЗМІ.
- Володимир Зеленський прокоментував загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами глави держави, така ймовірність існує щодня, однак зараз українців просто намагаються залякати.
- Президент заявив про підготовку державного перевороту в Україні. За словами Зеленського, в це втягнули олігарха Ріната Ахметова. Переворот нібито був запланований на 1 – 2 грудня.
- Зеленський також прокоментував спецоперацію з вагнерівцями. За словами президента, він не затвердив її, тому що це могло б спричинити скандал з Туреччиною.
- Президент заявив, що Олександр Турчинов втратив Крим, а Петро Порошенко – Донбас.