В интервью Руслана Волынская рассказала, что всегда ожидает, когда мужчина напишет. Так что она постоянно должна быть на связи, чтобы не пропустить известие от любимого.

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Иногда скажет несколько слов, а иногда отправит "плюсик"

Она признается, что бывают дни, когда Волина на связь не выходит по 3 – 4 дня. Руслана добавляет, что описать то, что она испытывает в эти интервалы времени, сложно.

Мои мысли сейчас только вокруг новостей из Мариуполя, о том, жив ли он-здоров. Иногда он просто посылает "плюсик" и все, без подробностей. И я выдыхаю на определенный период до следующего сообщения,

– рассказала она.

Что касается телефонных разговоров, то такая роскошь доступна Руслане Волынской раз в несколько недель. И то Сергей звонит по телефону буквально на несколько секунд. Чтобы услышать ее, а также сыновей голос.

Руслана признается, что практически все о ситуации на "Азовстали" узнает из новостей. Хотя журналисты ее неоднократно спрашивали, не владеет ли она какой-нибудь инсайдерской информацией. "Волина" только говорит ей, что жив и здоров, и что у него все хорошо. А уж новости позволяют узнать всю трагичность происходящего вокруг ее мужа.

"Многие раненые, много тяжело раненых, погибших. Проблемы с едой и водой. Я сейчас, честно, не знаю, что они едят и сколько раз они едят. Один раз в день? Раз в два дня?", – добавила она.

Происходящее на "Азовстале" – геноцид

Соответствующее заявление сделал экскомандир одного из добровольческих полков Максим Жорин. Он добавил, что во всем мире даже не отдают себе отчет в масштабах катастрофы, которая уже не первый день разворачивается на территории металлургического комбината.

Жорин подчеркнул, что на территории предприятия военные переживают самые настоящие мучения. У них отсутствуют лекарства, медикаменты, а также оборудование для оказания медицинской помощи. Так что бойцам приходится переживать нестерпимые страдания от даже сравнительно несложных ранений.

Здесь больше Мариуполь и сам "Азов" уже стали историческим позором для России, – экскомандир полка Максим Жорин

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