В інтерв'ю Руслана Волинська розповіла, що завжди очікує, коли чоловік їй напише. Тож вона постійно повинна бути на зв'язку, щоб не пропустити звістку від коханого.

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Іноді скаже кілька слів, а іноді відправить "плюсик"

Вона зізнається, що бувають дні, коли "Волина" на зв'язок не виходить по 3 – 4 дні. Руслана додає, що описати те, що вона відчуває в ці проміжки часу, складно.

Мої думки зараз тільки навколо новин з Маріуполя, про те, чи він живий-здоровий. Іноді він просто надсилає "плюсик" і все, без подробиць. І я видихаю на певний період до наступного повідомлення,

– розповіла вона.

Що ж стосується телефонних розмов, то така розкіш доступна Руслані Волинській раз на кілька тижнів. І то Сергій телефонує буквально на декілька секунд. Задля того, щоб почути її, а також синів голос.

Руслана зізнається, що практично все про ситуацію на "Азовсталі" дізнається з новин. Хоча журналісти її неодноразово запитували, чи не володіє вона якоюсь інсайдерською інформацією. "Волина" лиш каже їй, що живий та здоровий, і що в нього все гаразд. А вже новини дозволяють дізнатися про всю трагічність того, що відбувається навколо її чоловіка.

"Багато поранених, багато тяжко поранених, загиблих. Проблеми з їжею та водою. Я зараз, чесно, не знаю, що вони їдять і скільки разів вони їдять. Один раз в день? Раз на два дні?", – додала вона.

Те, що відбувається на "Азовсталі", – геноцид

Відповідну заяву зробив екскомандир одного з добровольчих полків Максим Жорін. Він додав, що у всьому світі навіть не усвідомлюють масштабів катастрофи, яка вже не перший день розгортається на території металургійного комбінату.

Жорін наголосив, що на території підприємства військові переживають справжнісінькі муки. У них відсутні ліки, медикаменти, а також обладнання, щоб надати медичну допомогу. Тож бійцям доводиться переживати нестерпні страждання від навіть порівняно нескладних поранень.

Тут більше Маріуполь і сам "Азов" вже стали історичною ганьбою для Росії, – екскомандир полку Максим Жорін

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