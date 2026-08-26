Иностранцы составляют почти треть российских войск у Лимана, – представитель 66-й ОМБр

На Лиманском направлении российская армия по-прежнему сохраняет численное превосходство и пытается усилить не только штурмовые группы, но и экипажи беспилотных систем. В то же время состав подразделений противника заметно меняется, а нехватку личного состава Россия частично компенсирует людьми из других стран.

Пресс-секретарь 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк в эфире 24 Канала рассказал, что около 30 % личного состава отдельных российских подразделений в зоне ответственности бригады составляют иностранцы. Среди них есть выходцы из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, часть которых оказалась в российской армии в результате обмана.

Россия сохраняет численное превосходство под Лиманом

На поле боя оценить реальную укомплектованность российских подразделений сложно, ведь противник давно использует малые и сверхмалые пехотные группы, иногда пытаясь проникать даже поодиночке. В то же время численное превосходство россиян сохраняется, хотя оно уже не столь значительно, как в прошлом году.

Соотношение три к одному, четыре к одному в пользу противника все равно сохраняется. Больше информации об укомплектованности мы получаем благодаря работе нашей разведки, в частности из радиоперехватов,

– пояснил Денисюк.

Разведка фиксирует и заметную долю иностранцев в российских подразделениях. Речь идет преимущественно о людях из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, которых привлекают в российскую армию.

Сейчас около 30 % личного состава российских подразделений составляют иностранцы. Когда подразделение уровня роты входит в зону ответственности нашей бригады, один из взводов может быть полностью укомплектован иностранцами,

– сказал пресс-секретарь 66-й ОМБр.

Часть таких военных, как отметил Денисюк, попадает в оккупационную армию обманным путем. Людей могут привозить в Россию под предлогом трудоустройства, а впоследствии отправлять на фронт. Подобная практика существует не первый год, однако сейчас уже фиксируются целые подразделения, полностью сформированные из иностранцев.

Важно! Самоходный артиллерийский дивизион 66 ОМБр собирает 500 тысяч гривен на оборудование для артиллерийской разведки. Оно помогает отслеживать передвижения российских войск, выявлять их позиции и места сосредоточения на Лиманском направлении. Поддержать сбор можно по ссылке.

Денисюк объяснил, кого Россия бросает на Лиманское направление: смотрите видео