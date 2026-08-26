Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в ефірі 24 Каналу розповів, що близько 30% особового складу окремих російських підрозділів у смузі відповідальності бригади становлять іноземці. Серед них є вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, частина яких опинилася в російському війську після обману.

Росія тримає чисельну перевагу під Лиманом

На полі бою оцінити реальну укомплектованість російських підрозділів складно, адже противник давно використовує малі й надмалі піхотні групи, інколи намагаючись просочуватися навіть поодинці. Водночас чисельна перевага росіян зберігається, хоча вона вже не така значна, як торік.

Співвідношення три до одного, чотири до одного за противником усе одно зберігається. Більше інформації про укомплектованість ми отримуємо завдяки роботі нашої розвідки, зокрема з радіоперехоплень,

– пояснив Денисюк.

Розвідка фіксує й помітну частку іноземців у російських підрозділах. Йдеться переважно про людей із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії, яких залучають до війська Росії.

Зараз близько 30% укомплектування російських підрозділів становлять іноземці. Коли підрозділ рівня роти заходить у смугу відповідальності нашої бригади, один зі взводів може бути повністю укомплектований іноземцями,

– сказав речник 66 ОМБр.

Частина таких військових, як зазначив Денисюк, потрапляє до окупаційної армії через обман. Людей можуть привозити до Росії під приводом працевлаштування, а згодом відправляти на фронт. Подібна практика існує не перший рік, однак зараз уже фіксуються цілі підрозділи, повністю сформовані з іноземців.

Важливо! Cамохідний артилерійський дивізіон 66 ОМБр збирає 500 тисяч гривень на обладнання для артилерійської розвідки. Воно допомагає стежити за переміщеннями російських військ, виявляти їхні позиції та місця накопичення на Лиманському напрямку. Підтримати збір можна за посиланням.

Денисюк пояснив, кого Росія кидає на Лиманський напрямок: дивіться відео