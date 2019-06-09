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      Иностранец разбился насмерть на автомобиле в Киеве: его пассажиры – в больнице

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      В Киеве водитель-иностранец погиб в результате ДТП на Столичном шоссе
      В Киеве водитель-иностранец погиб в результате ДТП на Столичном шоссе / "Информатор"

      На Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное ДТП с участием водителя-иностранца. В результате мужчина погиб на месте. Кроме того, пострадали четверо его пассажиров. Происшествие случилось вечером 8 июня.

      По предварительной информации от полиции Киева, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением, поэтому его автомобиль "Mercedes" на иностранной регистрации не смог вписаться в поворот и выехал за пределы проезжей части. В итоге машина сначала въехала в металлический отбойник, а затем - в пристройку на парковке одного из торговых центров.

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      В результате ДТП 24-летний мужчина погиб на месте. В полиции говорят, что он является гражданином другого государства, однако какого именно, правоохранители не уточнили. Также в результате аварии пострадали пассажиры автомобиля, двое парней и две девушки в возрасте от 21 до 27 лет – они получили травмы различной степени тяжести, поэтому их госпитализировали. В то же время на месте работали следователи, несколько патрулей полиции и сотрудники ГСЧС.

      По факту инцидента правоохранители начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Кроме того, у виновника ДТП могут забрать права сроком до трех лет.

      Последствия смертельного ДТП с участием водителя-иностранца на Столичном шоче в Киеве / Фото издания "Информатор" 

      На данный момент проводятся необходимые следственные действия. В то же время следователи назначили соответствующие экспертные исследования, по результатам которых предстоит выяснить причины аварии и скорость, с которой двигался автомобиль.

      Видео с места смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве:

       

      Еще одно громкое ДТП недавно произошло в Ровненской области на трассе Киев – Чоп. Здесь столкнулись грузовик, микроавтобус с 15 пассажирами внутри и легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Пострадал только водитель грузового автомобиля – его доставили в больницу.

      ДРУГИЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ДТП, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В УКРАИНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ:
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      Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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