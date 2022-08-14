Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что со времен Второй мировой войны Украина – страна, которая имеет больше всего иностранного оружия.

Интересно россия не может развивать стратегическое наступление даже на 15 километров, – военный эксперт

Украине предоставляется широкая номенклатура оружия

На эту минуту Украина уже, по факту, заняла первое место, использую такое некрасивое слово, с "прокачки" оружием иностранного производства,

– рассказал Черник.

Он добавил, по количеству Javelin, мы вторая страна в мире после США. А также рассказал, что ближайший подобный прецедент в истории – война Судного дня 1973 года, когда союзники, прежде всего США, "прокачали" Израиль оружием.

Черник также отметил, что Украине предоставляется очень широкая номенклатура оружия. И здесь речь идет не только об артиллерии, но и о противопехотных минах, патронах, ручных противотанковых гранатах, гранатометах, пулеметах, минометах, обычных ручных гранатах и т.д.

"Я имею возможность бывать на фронте и видеть эту линейку вооружения. Это действительно беспрецендентный успех", – подчеркнул военный эксперт.

Петр Черник о поставках Украине иностранного оружия: смотрите видео

Концепция абсолютной победы

Черник, к тому же, рассказал, что имеет свою концепцию абсолютной победы Украины. Она имеет несколько пунктов:

развал России на 15 – 20 стран;

у россии забирают ядерное оружие;

та часть, которая останется россией (условно московская или российская республика) будет отсечена от газа и нефти;

идеологическое очищение россии не менее трех поколений;

самое главное – вступление Украины в НАТО.

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Он также подчеркнул, что решение на понижение геополитического статуса россии самыми мощными странами мира принято. К сожалению, это происходит нашими руками.

"Но, в конце концов, напомню, с этой недогосударственностью мы воюем с 13 века. Это тоже факт", – подытожил Черник.

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