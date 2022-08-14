Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, з часів Другої світової війни Україна – країна, яка має найбільше іноземної зброї.
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Україні надається широка номенклатура зброї
На цю хвилину Україна уже, по факту, посіла перше місце, використаю таке негарне слово, з "прокачки" зброєю іноземного виробництва,
– розповів Черник.
Він додав, за кількістю Javelin, ми друга країна в світі після США. А також розповів, що найближчий такий прецедент в історії – війна Судного дня 1973 року, коли союзники, насамперед США, "прокачали" Ізраїль зброєю.
Черник також наголосив, що Україні надається дуже широка номенклатура зброї. І тут мовиться не лише про артилерію, а й про протипіхотні міни, патрони, ручні протитанкові гранати, гранатомети, кулемети, міномети, звичайні ручні гранати тощо.
"Я маю можливість бувати на фронті і бачити цю лінійку озброєння. Це, направду, безпрецендентний успіх", – підкреслив військовий експерт.
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Концепція абсолютної перемоги
Черник, до того ж, розповів, що має свою концепцію абсолютної перемоги України. Вона має кілька пунктів:
- розвал рф на 15 – 20 держав;
- у росії забирають ядерну зброю;
- та частина, яка залишиться росією (умовно московська чи російська республіка), буде відсічена від газу й нафти;
- ідеологічне очищення росії не менше, ніж три покоління;
- найголовніше – вступ України в НАТО.
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Він також наголосив, рішення на пониження геополітичного статусу росії найпотужнішими країнами світу прийнято. На жаль, це відбувається нашими руками.
"Але, зрештою, нагадаю, з цією недодержавою ми воюємо з 13 століття. Це теж факт", – підсумував Черник.
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- ОК "Південь" повідомило, що в ніч з 13 на 14 серпня ЗСУ ліквідували окупантів, танк, БМП та самохідну установку. Крім того, завдали чергового удару по Антонівському мосту.
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