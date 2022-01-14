Исполняли "Щедрик" послы, которые были слушателями курсов украинского языка для дипломатов. Всего в курсе приняли участие более 20 человек, а в праздничной Коляде – послы Словакии Марек Шафин и Кубы – Натача Диас Агилера.
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"Щедрик" как символ единения
Первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова обратилась к участникам мероприятия. Политик отметила, что сейчас очень важные вещи, которые объединяют людей. Она подчеркнула, что "Щедрик" является одним из символов единения.
После "Щедрика" праздничные колядки спел народный ансамбль "Роксолания". После этого все гости праздника исполнили на украинском "Добрий вечір тобі" и еще несколько композиций.
Дипломаты спели "Щедрик", смотрите видео:
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Президент Международного женского клуба Business Woman Club Анна Крисюк рассказала, что этот образовательный курс ввели при поддержке МИД, ГО "Институт культуры" и Киевского национального университета Шевченко.
Все для того, чтобы иностранные дипломаты улучшили уровень владения украинским языком. Кроме того, курс способствует распространению знаний о богатстве украинской культуры.
Первое занятие было проводили 9 ноября 2021 года по случаю Дня украинской письменности и языка.
Что известно о "Щедрик"
- Композицию "Щедрик" написал украинец Николай Леонтович. Она стала одной из самых известных праздничных песен на Западе.
- Петь ее, согласно украинским традициям, принято на праздник Маланки, или Щедрый вечер – 13 января.
- К слову, в 2022 году исполняется 100 лет, с тех пор как "Щедрик" впервые зазвучал в США как Carol of the Bells. Его исполнил хор Александра Кошица.