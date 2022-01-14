Исполняли "Щедрик" послы, которые были слушателями курсов украинского языка для дипломатов. Всего в курсе приняли участие более 20 человек, а в праздничной Коляде – послы Словакии Марек Шафин и Кубы – Натача Диас Агилера.

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