Экс-глава разведки четко ответил, смогут ли партнеры предоставить Украине военный контингент

Западные партнеры недооценивают то, что для сдерживания российской агрессии ключевым является не символическое присутствие европейских войск где-то в Восточной Европе, а полномасштабные поставки высокоточного оружия и боеприпасов.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Кремль категорически отвергнет любое присутствие НАТО на украинской территории, что может сорвать мирные переговоры.

Готовы ли партнеры направить войска в Украину?

Даже во Франции и Британии, чьи лидеры декларируют поддержку этой идеи, остается большим вопросом, будут ли их военные реально направлены в Украину.

Поэтому акцент сделали на поддержке через разведывательную, оперативную помощь и сдерживание различными стратегическими и тактическими средствами.

Общаясь с американскими, европейскими и британскими коллегами, вижу, что они не готовы направить свои войска. К тому же Россия категорически против таких контингентов. Поэтому предполагаю, что эти силы должны быть размещены прежде всего на территории Европы,

– сказал Маломуж.

Иностранные контингенты в Украине не будут участвовать в реальных боевых операциях, поскольку их страны не готовы вступать в прямую войну с Россией.

Способны ли символические шаги Запада реально сдержать Россию?

"Определенный смысл в этом есть – как потенциальный резерв, который, вероятнее всего, никогда не сработает. Это будет акция сдерживания. Вспомните, даже в старые времена, когда одна сторона проводила учения, альтернативные учения сразу проводил противоположный альянс", – объяснил Маломуж.

Например, когда Россия проводит подготовительные операции, Украина интегрируется в систему обороны, а НАТО на восточных границах формирует возможные ударные группы.

Однако это скорее символический жест без больших практических перспектив. Главное получать от союзников не порционную, а полноценную помощь ВСУ современным оружием, техникой и боеприпасами.

Контингенты же – "яблоко раздора" между различными представителями, неэффективное решение. Кремль будет использовать это для манипуляций, утверждая, что Запад вводит войска в Украину, чего он категорически не примет,

– подытожил Маломуж.

Что известно о военном потенциале Украины?