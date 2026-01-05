Экс-глава разведки четко ответил, смогут ли партнеры предоставить Украине военный контингент
- Бывший глава разведки Маломуж отметил важность поставки современного оружия для Украины.
- Западные страны, такие как Франция и Великобритания, не готовы реально направить войска в Украину, поскольку это может вызвать негативную реакцию России и сорвать мирные переговоры.
Западные партнеры недооценивают то, что для сдерживания российской агрессии ключевым является не символическое присутствие европейских войск где-то в Восточной Европе, а полномасштабные поставки высокоточного оружия и боеприпасов.
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что Кремль категорически отвергнет любое присутствие НАТО на украинской территории, что может сорвать мирные переговоры.
Смотрите также: Офицер назвал три направления, которые планируют штурмовать россияне в 2026 году
Готовы ли партнеры направить войска в Украину?
Даже во Франции и Британии, чьи лидеры декларируют поддержку этой идеи, остается большим вопросом, будут ли их военные реально направлены в Украину.
Поэтому акцент сделали на поддержке через разведывательную, оперативную помощь и сдерживание различными стратегическими и тактическими средствами.
Общаясь с американскими, европейскими и британскими коллегами, вижу, что они не готовы направить свои войска. К тому же Россия категорически против таких контингентов. Поэтому предполагаю, что эти силы должны быть размещены прежде всего на территории Европы,
– сказал Маломуж.
Иностранные контингенты в Украине не будут участвовать в реальных боевых операциях, поскольку их страны не готовы вступать в прямую войну с Россией.
Способны ли символические шаги Запада реально сдержать Россию?
"Определенный смысл в этом есть – как потенциальный резерв, который, вероятнее всего, никогда не сработает. Это будет акция сдерживания. Вспомните, даже в старые времена, когда одна сторона проводила учения, альтернативные учения сразу проводил противоположный альянс", – объяснил Маломуж.
Например, когда Россия проводит подготовительные операции, Украина интегрируется в систему обороны, а НАТО на восточных границах формирует возможные ударные группы.
Однако это скорее символический жест без больших практических перспектив. Главное получать от союзников не порционную, а полноценную помощь ВСУ современным оружием, техникой и боеприпасами.
Контингенты же – "яблоко раздора" между различными представителями, неэффективное решение. Кремль будет использовать это для манипуляций, утверждая, что Запад вводит войска в Украину, чего он категорически не примет,
– подытожил Маломуж.
Что известно о военном потенциале Украины?
- Европа стоит перед выбором, как обеспечить Украину оружием в условиях сильной зависимости от США, ведь быстро заменить американские поставки она не может из-за нехватки времени, производственных мощностей и необходимости больших инвестиций в собственную оборонную автономию.
- Наиболее критическая зависимость Украины сохраняется в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, где европейские партнеры пока не способны полностью покрыть имеющийся дефицит.
- Украина усиливает свой потенциал для дальнобойных ударов, что может обострить кризис в России и ослабить ее военную способность.