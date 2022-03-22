Иностранные наемники не хотят воевать за Россию: Арестович о сирийцах и белорусах

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал о том, смогут ли изменить ход войны белорусская армия и иностранные наемники.

По его словам, наемники понимают, что им это все не нужно, так что они не хотят воевать за Россию и против Украины, передает 24 канал.

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"Сирийцы ехать воевать в -5 под Харьков не будут, это глупая мысль", – отметил Арестович.

Белорусы воевать не хотят

Согласно внутренним опросам в Беларуси, более 60% не хотят участвовать ни в одной кампании против Украины.

Если у тебя 60% не хочет воевать, то ты не в состоянии ничего с этим поделать. Если же военных загонит Лукашенко, они могут зайти на территорию Украины. Но думаю, что они даже не успеют набраться боевого опыта,

– сказал советник главы ОП.

Арестович еще раз обратился к белорусам и сказал, что война им не нужна. Вооруженные силы Беларуси созданы для того, чтобы защищать свой народ, а не нападать на украинский, с которым всегда были хорошие отношения.

Лучшее, что вы можете сделать, если вас заставят воевать – перейти на нашу сторону и передать нам вооружение и технику. Так вы станете героями для Украины и всего мира,

– посоветовал он.

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