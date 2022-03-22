За його словами, найманці розуміють, що їм це все не потрібно, тож вони не хочуть воювати за Росію і проти України, передає 24 канал.

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"Сирійці їхати воювати в -5 під Харків не будуть, це дурна думка", – зазначив Арестович.

Білоруси воювати не хочуть

Згідно із внутрішніми опитуваннями в Білорусі, понад 60% не хочуть брати участь в жодній кампанії проти України.

Якщо в тебе 60% не хоче воювати, то ти не здатен нічого з цим зробити. Якщо ж військових зажене Лукашенко, то вони можуть зайти на територію України. Але думаю, що вони навіть не встигнуть набратись бойового досвіду,

– сказав радник глави ОП.

Арестович ще раз звернувся до білорусів та сказав, що ця війна їм не потрібна. Збройні сили Білорусі створені для того, щоб захищати свій народ, а не нападати на український, з яким завжди були хороші стосунки.

Найкраще, що ви можете зробити, якщо вас змусять воювати, – перейти на наш бік і передати нам озброєння та техніку. Так ви станете героями для України і всього світу,

– порадив він.

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