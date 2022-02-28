Иностранные студенты могут уехать из Украины домой: в МИД делают все возможное

Министерство иностранных дел Украины просит соответствующие ведомства усилить поддержку иностранных граждан, которые желают вернуться в свои страны. Речь и о студентах.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, люди могут также переехать в третьи страны из-за военного вторжения России.

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На границе были созданы временные пункты волонтерской помощи. Иностранные студенты обеспечены продуктами и обслуживанием других гуманитарных нужд.

МИД: Дискриминации нет

В МИД считают, что из-за активных боевых действий иностранным студентам все же безопаснее находиться за местами проживания в Украине.

Николенко призвал не поддаваться российской дезинформации.

"Нет дискриминации по расе или национальности, в частности, когда речь идет о пересечении государственной границы иностранными гражданами", – заявил спикер.

Министерство помогает людям всех национальностей.