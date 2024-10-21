Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Идея о иностранных войсках в Украине активно обсуждалась весной 2024 года. Но пока каких-то сдвигов нет.

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Какие задачи могли бы выполнять иностранные войска

Как отметил Маломуж, вряд ли международные партнеры пойдут на то, чтобы их подразделения воевали непосредственно на линии фронта. Никто из стран НАТО на такое не согласится. Но есть другие варианты, как иностранные войска могли бы помочь.

Прежде всего речь идет об инструктаже. Такие программы вполне можно было бы проводить в Украине при участии специалистов из НАТО. Параллельно следовало бы расставить грозный контингент на восточных границах Альянса.

На территории стран Балтии, Польши, Румынии. Речь идет не только о ПВО, но и о ракетных системах. Нужно показать, что НАТО готово к мощным ударам по России в случае необходимости,

– сказал Маломуж.

Кроме того, страны Запада могли бы помогать вербовать добровольцев для войны в Украине и формировать из них новые подразделения. По мнению Маломужа, если уж говорить об экзотических вариантах, то можно было бы даже пойти на привлечение, к примеру, подразделений из Афганистана, которые выехали после того, как талибы захватили власть.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, почему не может просто так пригласить войска НАТО в Украину. Такой шаг, очевидно, оттолкнул бы некоторых партнеров, что могло бы повлиять на военную помощь.