Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Ідея про іноземні війська в Україні активно обговорювалася навесні 2024 року. Але поки якихось зрушень немає.

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Які завдання могли б виконувати іноземні війська

Як наголосив Маломуж, навряд чи міжнародні партнери підуть на те, аби їхні підрозділи воювали безпосередньо на лінії фронту. Ніхто з країн НАТО на таке не погодиться. Але є інші варіанти, як іноземні війська могли б допомогти.

Насамперед йдеться про інструктаж. Такі програми цілком можна було б проводити в Україні за участь фахівців з НАТО. Паралельно варто було б розставити грізний контингент на східних кордонах Альянсу.

На території країн Балтії, Польщі, Румунії. Йдеться не лише про ППО, але й про ракетні системи. Потрібно показати, що НАТО готове до потужних ударів по Росії в разі потреби,

– сказав Маломуж.

Крім того, країни Заходу могли б допомагати вербувати добровольців для війни в Україні і формувати з них нові підрозділи. На думку Маломужа, якщо вже говорити про екзотичні варіанти, то можна було б навіть піти на залучення, до прикладу, підрозділів з Афганістану, які виїхали після того, як таліби захопили владу.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому не може просто так запросити війська НАТО до України. Такий крок, очевидно, відштовхнув би деяких партнерів, що могло б вплинути на військову допомогу.