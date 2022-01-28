Иностранные журналисты смогли убедиться, что на улицах спокойно, – Зеленский о своем брифинге

Владимир Зеленский 28 января провел пресс-конференцию для иностранных журналистов. Президент подчеркнул, что медийщики могли убедиться – на улицах наших мирных городов спокойно, то есть нет паники, танков или мобилизации.

Зеленский отметил, что в это непростое время следует взвешенно подбирать слова, чтобы не навредить.

Важно Зеленский встретился с иностранными СМИ: главные тезисы президента – видео

Украине нужна поддержка

По словам главы государства, Украина ожидает от своих международных партнеров поддержки:

личного присутствия бок о бок,

безопасности,

инвестиций и усиление экономической устойчивости.

Однако самое главное, как сказал Зеленский, – вера в наше государство.

Нам нужно единство народа и уверенность в нашей армии. Убежден, что вместе мы сохраним мир и заставим пушки молчать,

– подытожил политик.

Встреча с журналистами иностранных СМИ / Фото Владимира Зеленского

О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Президент призвал иностранные СМИ и граждан не разводить панику. Он отметил, что у нас на улицах спокойно. Чтобы убедиться в этом, следует прогуляться в Киеве. А информационная политика, которую сейчас проводят, негативно влияет на экономику. По словам Зеленского, Украина уже потеряла 12,5 млрд инвестиций.

Зеленский также прокомментировал эвакуацию дипломатов из Украины. Он назвал это ошибкой и подчеркнул, что "у нас не Титаник".

По мнению политика, членство Украины в НАТО пока не зависит от государства. Однако мы ждем от Альянса конкретики, чтобы знать, на что рассчитывать.

Брифинг Владимира Зеленского для иностранных СМИ, смотрите видео:

Текст поста Владимира Зеленского:

Иностранные журналисты, прибывшие сегодня в Киев, могли убедиться, что на улицах наших мирных городов спокойно – нет паники, танков или мобилизации. В такое непростое время очень важно взвешивать слова, чтобы не навредить.

Поэтому сегодня Украина ожидает от своих международных партнеров поддержки, прежде всего личного присутствия бок о бок, безопасности, инвестиций и усиления экономической устойчивости. Но самое главное – веры в наше государство.

Нам нужно единство народа и уверенность в нашей армии. Убежден, что вместе мы сохраним мир и заставим пушки молчать.