Такое мнение 24 каналe высказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Издание The Times отметило, что инициаторами вторжения России в Украину стали секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников.

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Как отметил Шейтельман, данные, которые распространило издание, – это ложь.

Почему это вдруг на 9 месяце войны выяснилось, что не Путин принимал это решение (начать войну – 24 канал)? Ведь именно он озвучивал решение о начале так называемой "специальной военной операции",

– заметил политтехнолог.

Как российского диктатора отгораживают от темы войны в Украине

По его словам, кроме публикации в The Times есть еще несколько примеров, в которых Путина отгораживают от темы войны.

В частности, российский диктатор, оправдываясь за массированную ракетную атаку по Украине 10 октября, отметил, что действовал "по предложению министерства обороны".

Кроме того, в американской газете The New York Times появилась статья о том, что высокопоставленные российские военные обсуждали использование ядерного оружия в Украине. Однако Путин якобы не принимал в этом участия.

По словам политтехнолога, все это элементы одной хорошо продуманной кампании.

Путина пытаются отбелить. Якобы это не он начал войну в Украине. Все пытаются свалить на Патрушева и Бортникова. Якобы это они развязали войну, угрожали ядерным оружием и собирались его применить,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что кто-то умышленно затеял игру, пытаясь выставить российского диктатора "белым и пушистым".

Кто может стоять за кампанией по "отбеливанию" Путина

Как отметил Шейтельман, трудно сказать точно, кто именно стоит за операцией по "отбеливанию" репутации главы Кремля. Однако этот человек должен иметь интерес в этом деле, а также возможность организовать такую компанию.

Интерес и одновременно возможность так поступать имеет владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. У него есть хорошая пиар-машина, которая сейчас работает в России. Он стал политиком федерального уровня за 2 месяца. Это означает, что он вложил огромные деньги в пиар-машину,

– предположил Шейтельман.

Он добавил, что если Пригожин смог организовать такой пиар для себя в России, то мог бы сделать это и за рубежом.

"Главный враг Пригожина – Патрушев"

По словам Шейтельмана, владелец ЧВК "Вагнера" пытается заменить собой все окружение Путина. Ему уже удалось заменить определенных генералов внутри министерства обороны своими людьми.

А сейчас его главный враг в окружении Путина – это Патрушев. Пригожин пытается его сдвинуть таким образом. Дальше он может сказать Путину: "Я все это делал для вас лично",

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что Пригожин может предложить главе Кремля отстранить от должности главу Совбеза России или даже посадить его в тюрьму.

"Патрушева сделают плохим и во всем виновным. В то же время глава ЧВК "Вагнера" надеется, что он и Путин будут выглядеть хорошими", – добавил Шейтельман.

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