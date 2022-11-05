Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Видання The Times зазначило, що ініціаторами вторгнення Росії в Україну стали секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев та глава ФСБ Алєксандр Бортніков.
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Як зазначив Шейтельман, дані, які розповсюдило видання, – це цілковита брехня.
Чому це раптом на 9 місяці війни з'ясувалося, що не Путін ухвалював це рішення (розпочати війну – 24 канал)? Адже саме він озвучував рішення про початок так званої "спеціальної воєнної операції",
– зауважив політтехнолог.
Як російського диктатора відгороджують від теми війни в Україні
За його словами, окрім публікації в The Times, є ще кілька прикладів, у яких Путіна відгороджують від теми війни.
- Зокрема, російський диктатор, виправдовуючись за масовану ракетну атаку по Україні 10 жовтня, зазначив, що діяв "за пропозицією міністерства оборони".
- Окрім того, в американській газеті The New York Times з'явилася стаття про те, що високопоставлені російські військові обговорювали використання ядерної зброї в Україні. Однак Путін нібито не брав у цьому участі.
За словами політтехнолога, усе це є елементами однієї добре продуманої кампанії.
Путіна намагаються відбілити. Мовляв, це не він почав війну в Україні. Все намагаються звалити на Патрушева і Бортнікова. Нібито це вони розв'язали війну, погрожували ядерною зброєю і збиралися її застосувати,
– зазначив Шейтельман.
Він додав, що хтось навмисне затіяв гру, намагаючись виставити російського диктатора "білим і пухнастим".
Хто може стояти за кампанією з "відбілювання" Путіна
Як зазначив Шейтельман, важко сказати точно, хто саме стоїть за операцією з "відбілювання" репутації глави Кремля. Однак ця людина повинна мати інтерес у цій справі, а також можливість організувати таку кампанію.
Інтерес і одночасно можливість так робити має власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. У нього є гарна піар-машина, яка зараз круто працює в Росії. Він став політиком федерального рівня за 2 місяці. Це означає, що він вклав величезні гроші в піар-машину,
– припустив Шейтельман.
Він додав, що якщо Пригожин зміг організувати такий піар для себе у Росії, то міг зробити це й за кордоном.
"Головний ворог Пригожина – Патрушев"
За словами Шейтельмана, власник ПВК "Вагнера" намагається замінити собою все оточення Путіна. Йому вже вдалося замінити певних генералів всередині міністерства оборони на своїх людей.
А зараз його головний ворог в оточенні Путіна – це Патрушев. Пригожин намагається його посунути таким чином. Далі він може сказати Путіну: "Я усе це робив для вас особисто",
– сказав політтехнолог.
Він додав, що Пригожин може запропонувати очільнику Кремля відсторонити від посади главу Радбезу Росії або навіть посадити його до в'язниці.
"Патрушева зроблять поганим і у всьому винним. Натомість глава ПВК "Вагнера" сподівається, що він та Путін будуть виглядати хорошими", – додав Шейтельман.
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- Експерти Інституту вивчення війни припускають, що військова структура Пригожина в перспективі може загрожувати режиму кремлівського диктатора.