Иностранный журналист ведет репортажи из Киева на 6 языках
23 февраля 2022 , 09:03Читати новину українською
Филипп Кроутер рассказал о ситуации в Украине на фоне Киева. Журналист сделал это сразу на шести языках. Его ролик набрал в сети миллионы просмотров.
Журналист Филипп Кроутер работает в Associated Press. Он рассказывает о событиях Украины в связи с угрозой вторжения России.
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Репортажи из Киева на шести языках
Кроутер 21 февраля разместил в твиттере видео, на котором рассказал о ситуации в Украине на фоне Киева. Он сделал это на шести языках: английском, люксембургском, испанском, португальском, французском и немецком языках.
Его ролик уже набрал более 18 миллионов просмотров, более 157 тысяч лайков, его распространили более 27 тысяч раз.Справка. 41-летний Кроутер родился в Люксембурге в семье британки и немца. С детства он общался на трех языках – немецком, английском и люксембургском. Впоследствии Кроутер изучил также французский, испанский и португальский.
О ситуации в Украине на шести языках: смотрите видео
Иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе: что известно
- Иностранные журналисты 19 февраля попали под обстрелы пророссийских боевиков на Донбассе. Представители СМИ сопровождали делегацию украинских властей.
- Момент обстрела попал и на видео. В прямой эфир включался журналист Fox News Трей Ингст, чтобы рассказать, что ему удалось увидеть своими глазами.
- Мужчина немного отстал от своих коллег. Чтобы он быстрее двигался из опасной зоны, один из представителей сопровождения ободрил его яркой лексикой: "Да бегите, говорю, ё* твою мать, бл**ь".