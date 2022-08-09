Блокировка Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instargam: Федоров обещает разобраться с Meta

Утром 9 августа Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". На это уже отреагировали в Министерстве цифровой трансформации.

На инцидент отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Команда министерства уже обратилась к компании Meta, являющейся владельцем соцсети.

Напомним , Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Meta должна изменить свои подходы

Михаил Федоров подчеркнул, что кроме этой страницы, Instagram заблокировал страницы главы Ассоциации и еще 5 страниц, связанных с деятельностью полка защитников Мариуполя.

Министр подчеркнул, что страницы украинских защитников и защитниц не должны блокироваться в соцсетях. Теперь Минцифры ждет оперативного ответа от компании. Кроме того, чиновник выразил надежду, что Meta изменит свой подход к модерации контента.

Надеемся, скоро компании удастся комплексно изменить подходы к модерации контента и решить проблему массовых блокировок украинских пользователей. Мир должен знать правду о войне в Украине,

– подчеркнул Федоров.

Почему Instagram заблокировал страницу Ассоциации

Все началось с того, что в сети пользователи активно распространяли публикацию украинской адаптации популярной русской страницы в Instagram о самосуде над защитниками "Азовстали". Вечером 8 августа Ассоциация семей наших воинов отреагировала на это сообщение .

Реагируя на действия кафиров родственники защитников "Азовстали" обратились к президенту Владимиру Зеленскому и всем международным организациям, в частности гарантам безопасности бойцов - Международному комитету Красного Креста и ООН. Родные военных просят их вмешаться в этот театр абсурда, осудить и помешать проведению фейковых трибуналов, угрожающих бойцам полка Прокопенко.

Уже утром 9 августа официальная страница Ассоциации стала недоступна. За все время полномасштабного вторжения россии в Украину случаи удаления и блокирования страниц в соцсетях из-за сообщений о войне или демонстрации кадров в виде фото или видео – не редкость. Ведь, по мнению администраторов социальной сети, кадры войны в Украине совсем не подходят Instagram.

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