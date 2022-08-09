На інцидент відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Команда міністерства уже звернулася до компанії Meta, яка є власником соцмережі.

Нагадаємо Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі"

Meta має змінити свої підходи

Михайло Федоров наголосив, що крім цієї сторінки, Instagram заблокував сторінки голови Асоціації та ще 5 сторінок, які пов'язані з діяльністю полку захисників Маріуполя.

Міністр наголосив, що сторінки українських захисників та захисниць не мають блокуватися у соцмережах. Тепер Мінцифри чекає оперативної відповіді від компанії. Крім того, урядовець висловив сподівання, що Meta змінить свій підхід у модерації контенту.

Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та розв'язати проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні,

– наголосив Федоров.

Чому Instagram заблокував сторінку Асоціації

Усе почалося з того, що у мережі користувачі активно поширювали публікацію української адаптації популярної російської сторінки в Instagram про самосуд над захисниками "Азовсталі". Увечері 8 серпня Асоціація родин наших воїнів відреагувала на цей допис.

Реагуючи на дії окупантів родичі захисників "Азовсталі" звернулися до президента Володимира Зеленського та всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки бійців – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Рідні військових просять їх втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

Уже вранці 9 серпня офіційна сторінка Асоціації стала недоступною. За весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну випадки видалення та блокування сторінок у соцмережах через дописи про війну чи демонстрацію кадрів у вигляді фото, чи відео – не рідкість. Адже, на думку адміністраторів соціальної мережі, кадри війни в Україні зовсім не личать Instagram.

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