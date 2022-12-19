За надпись об уничтожении Мариуполя в России задержали школьницу: установку разобрали

В Санкт-Петербурге задержали несовершеннолетнюю за надпись на инсталляции с Мариуполем. Девочка отметила циничность россиян, написав там "Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды".

Российские силовики додумались составить на ребенка протокол по статье о "дискредитации" российской армии.

Кстати говоря "Убийцы, вы разбомбили его": на циничной инсталляции о Мариуполе в России оставили послание

И мя девушки пока неизвестно. Однако СМИ пишут, что это ученица 11 класса одной из школ города. После протокола ее отпустили под обязательство по явке.

Циническая установка в Петербурге

Напомним, россияне установили циничную инсталляцию "Петербург – Мариуполь" в виде двойных сердец. После того, как оккупанты полностью разбомбили Мариуполь, власти Санкт-Петербурга дерзко объявили, что это будут "города-побратимы".

Однако менее чем через неделю после установки, ее разобрали. Там появилась надпись "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды".

Россияне боятся украинцев в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты ищут работников для рытья шансов. Однако есть условие – нужно иметь паспорт России или псевдореспублики. Да, к рытью шансов не допускают работников с украинскими паспортами, потому что оккупанты им просто не доверяют.

Советник мэра Петр Андрющенко заявил, что украинцев оккупанты считают "бандеровцами" – по методичкам пропаганды.