Російські силовики додумались скласти на дитину протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

До речі "Вбивці, ви розбомбили його": на цинічній інсталяції про Маріуполь у Росії залишили послання

Ім'я дівчини наразі невідоме. Однак ЗМІ пишуть, що це учениця 11 класу однієї зі шкіл міста. Після протоколу її відпустили під зобов'язання щодо явки.

Цинічна інсталяція у Петербурзі

Нагадаємо, росіяни встановили цинічну інсталяцію "Петербург – Маріуполь" у вигляді подвійних сердець. Після того, як окупанти вщент розбомбили Маріуполь, влада Санкт-Петербурга зухвало оголосила, що це будуть "міста-побратими".

Однак менш ніж за тиждень після встановлення інсталяції, її розібрали. Там з'явився напис "Вбивці, ви розбомбили його. Юди".

Росіяни бояться українців у Маріуполі

У Маріуполі окупанти шукають працівників для риття шанців. Однак є умова – потрібно мати паспорт Росії або псевдореспубліки. Так, до риття шанців не допускають працівників з українськими паспортами, бо окупанти їм просто не довіряють.

Радник мера Петро Андрющенко заявив, що українців окупанти вважають "бандерівцями" – за методичками пропаганди.