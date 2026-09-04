Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Что сказал Лавров

Лавров заявил, что "у немцев есть филиалы Института Гете и в Москве, и в Петербурге, и в Екатеринбурге", хотя на самом деле в Екатеринбурге его нет, похоже, Лавров перепутал с Новосибирском.

Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы сами себя не будем уважать,

– обиделся Лавров.

По его словам, своим решением немецкие власти сознательно пошли на шаг, который однозначно означает прекращение культурного присутствия Германии в России, сохранявшегося несмотря на все "украинские перипетии" российских отношений с Западом.

Напомним, что 1 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт официально обвинил Россию в инциденте с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в августе.

На этом фоне власти объявили, что закрывают не только "Русский дом" в Берлине, но и российское генеральное консульство.

Немецкое правительство считает, что страна и впредь будет мишенью гибридных атак со стороны России, поэтому решило существенно ограничить присутствие и влияние российских структур на своей территории.