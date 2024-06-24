Где в России расположен институт "Платан", который охватил пожар на 4,5 тысячи квадратов – карта

В российском Подмосковье на территории научно-исследовательского института "Платан" вспыхнул пожар. Огонь охватил помещения с 5 по 7 этаж.

Губернатор Московской области России Андрей Воробьев заявил, что пожару присвоили 3 ранг сложности. Там есть погибшие и раненые, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пожар на предприятии Подмосковья: уже есть первые жертвы, есть риск обвала здания

Где расположен институт "Платан"

Научно-исследовательский институт "Платан" расположен в российском городе Фрязино Московской области. От самого института до Москвы менее 50 километров на машине.

Где расположен российский институт "Платан": смотрите на карте

Институт занимался исследованием и разработкой электронных приборов для радиолокационных комплексов и средств связи.

Почему в институте вспыхнул пожар

Российские спасатели по состоянию на 17:16 23 июня заявили, что огонь достиг 4,5 тысячи квадратных метров. По их данным, в помещение даже направили уже второй вертолет Ка-32 для тушения пожара.

Российские пропагандисты поспешили заверить, что якобы там не действует институт, зато офисы сдаются в аренду. Хотя губернатор региона заявил о пожаре именно в институте.

Пожар в России: смотрите видео

Власти Московской области предварительно писали, что в помещении могли находиться 7 человек. Впоследствии заявили о 2 погибших и 34-летнем раненом мужчине, который в тяжелом состоянии. Еще два человека – отравились газом.

В российских телеграм-каналах заявили, что причиной взрыва стал газовый баллон. По другим данным – что вспышка могла начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Мол, работники предприятия забыли выключить оборудование и ушли с работы.